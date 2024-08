2024 wohl zweitwärmster Sommer seit Messbeginn

Damit bestätigt sich der Trend zu einem immer wärmeren Klima. Der Sommer in diesem Jahr brachte beispielsweise in den Landeshauptstädten ungefähr doppelt so viele Hitzetage (mindestens 30 Grad) wie ein durchschnittlicher Sommer im Zeitraum 1991 bis 2020. Rekorde würden sich etwa an in der Wiener Innenstadt und in Eisenstadt abzeichnen. Markant war laut der Geosphere auch das größtenteils konstant hohe Temperaturniveau über Tag und Nacht.