Hitzewarnung! Sommer ist noch lange nicht vorbei

Heißester Sommer der Messgeschichte

Mit der Dürre im Land haben auch vor allem die Bewohner in Oberösterreich zu kämpfen. In Linz und Freistadt war der Sommer bisher der wärmste, in der Messgeschichte. Die absolut höchste Temperatur des Jahres wurde allerdings im Süden des Landes, in Weyer, gemessen: Am 29. Juni zeigte das Thermometer dort 35,6 Grad. Weyer liegt gemeinsam mit Linz mit jeweils 29 Tagen über 30 Grad an der Spitze bei den Tagesmaxima in Oberösterreich (bis einschließlich 28. August).