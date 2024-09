Sommerhitze drückt die heimische Weinernte

In vielen Regionen ist die Hauptlese bereits mitten im Gange. „Die Weinlese beginnt heuer so früh wie noch nie“, betont Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Das liegt an der warmen Witterung. Schon im April trieben die Reben deutlich früher aus, drei Wochen eher als im langjährigen Durchschnitt. Dementsprechend blühten die Reben auch zeitiger. Im Sommer folgten dann längere Hitzeperioden, dadurch kann nun auch die Lese früher beginnen. „Spätestens nächste Woche wird in allen Regionen die Hauptlese starten“, so Schmuckenschlager.