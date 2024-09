Brandmauer und Verfassungsbogen

Da hat nun also die „Alternative für Deutschland“ (AfD), von der ihre politischen Mitbewerber und die etablierten Medien nicht oft genug feststellen können, dass sie laut Beurteilung des bundesdeutschen Verfassungsschutzes in den beiden neuen deutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen „gesichert rechtsextrem“ sei, ein beeindruckendes Wahlergebnis eingefahren. In Thüringen ist sie überhaupt stärkste Partei und in Sachsen nur hauchdünn hinter den Christdemokraten (CDU).