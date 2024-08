Was schätzen Sie an der FPÖ, Herr Landeshauptmann?

Was uns im Bund möglicherweise bevorsteht, ist in Oberösterreich Realität: ÖVP und FPÖ arbeiten zusammen und führen das Land an. Die laufende Legislaturperiode nach der Wahl 2021 erreicht ihre Halbzeit, weshalb die „Krone“ ÖVP-Politiker Thomas Stelzer und FPÖ-Mann Manfred Haimbuchner zum Interview bat.