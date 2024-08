Al Bundy zog mich auch im echten Leben groß

Viele Probleme

Applegate verriet dann ihren Zuhörern, dass sie während ihrer Teenagerjahre von der Krebsdiagnose ihrer Mutter bis hin zu ihren Essstörungen mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Das habe dazu geführt, dass sie sich oft am Set allein zurückzog: „Eddie wusste, was in meinem Leben vor sich ging und war immer für mich da, wenn ich ihn brauchte.“