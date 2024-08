Das sind die neuen Gesichter im Landestheater

Das Ballettensemble freut sich über die neuen Mitglieder Andrea Porro und Quinn Roy. Porro absolvierte seine Ausbildung an der Ballettakademie der Mailänder Scala und am Russian Ballet College in Genua und tanzte anschließend an renommierten Häusern wie dem Bolshoi-Theater in Minsk und dem Estnischen Nationalballett in Tallinn. Quinn Roy aus Kanada wurde an der Nationalen Ballettschule in Toronto und der European School of Ballet in Amsterdam ausgebildet und war von 2019 bis 2024 festes Ensemblemitglied am Tschechischen Nationalballett in Brünn.