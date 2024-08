Gefährder (14) drohte Wiener Politiker mit Tötung

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt, dass der Schüler wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz in der Justizanstalt einsitzt: „Er hat mit mehreren Accounts Nachrichten im Internet geteilt, worin der IS verherrlicht wird. Gefunden wurden Videos von Anschlägen und Flaggen des IS sowie auch Aufrufe zu Gewalt an Andersgläubigen“, erklärt der StA-Sprecher.