Kind bohrte Kopfloch: Ärztin und Chirurg angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Graz hat ja nach einer anonymen Anzeige, die ebenso erst Monate nach dem Eingriff erfolgte, die Ermittlungen aufgenommen. Nun soll es einen Strafantrag wegen Körperverletzung beim Bezirksgericht Graz-Ost geben. Ursprünglich wurde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Ein Gutachter sollte unter anderem eruieren, ob durch das Setzen des Bohrlochs – unabhängig von der Notwendigkeit dessen – eine schwere Körperverletzung vorliegt. Er kam zum Schluss, dass es sich sehr wohl um eine Körperverletzung, jedoch um keine schwere handelt. Daher liegt der Akt nun beim Bezirksanwalt und beim Bezirksgericht.