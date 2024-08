„IS-Internet-Krieger“ auf freiem Fuß und im Urlaub

„Noch steht in den Sternen, was wir finden werden“, können die Ermittler derzeit nur mutmaßen, wer ihnen mit jenen drei jungen Niederösterreichern ins Netz gegangen ist, die im Internet auf große „IS-Krieger“ machten. Derzeit kann ihnen „nur“ die Verbreitung von islamistischer Propaganda durch Postings vorgeworfen werden. „Es gibt aktuell keinen Anschlagsverdacht“, heißt es. Daher befinden sich jene 19-jährige St. Pöltnerin und jene zwei Burschen (16, 17) aus dem Bezirk Tulln aktuell auch noch auf freiem Fuß – erstere sogar auf Heimaturlaub in Tschetschenien. Ob diese überhaupt freiwillig wieder retour kommt? Davon wird derzeit ausgegangen. Sie sei hier gut verwurzelt.