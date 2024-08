Lehrermangel: Schöne Ministerzahlen halten nicht

Gibt es für den Schulstart in 15 Tagen genug Lehrer? In Salzburg dürfte es eng werden. „Wir gehen davon aus, dass wie im Vorjahr alle Klassen besetzt werden können“, heißt es zwar von ÖVP-Bildungslandesrätin Daniela Gutschi. „Ich glaube, wir werden nicht alle Stellen besetzen können“, fürchtet dagegen Pflichtschullehrer-Personalvertreter Anton Polivka: Gleich am Schulanfang fallen in dem Fall besonders in Volks- und Mittelschulen viele Überstunden an.