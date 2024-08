Das Ländle hat ein Wandernetz der Superlative

Die Kennzahlen sind beeindruckend: Insgesamt gibt es 6272 Kilometer an markierten und mit rund 19.500 Wegweisertafeln beschilderten Wanderwegen. Würde man sie alle ablaufen wollen, müsste man an 517 Tagen hintereinander jeweils acht Stunden marschieren – eine Challenge, der sich aus naheliegenden Gründen noch niemand gestellt hat. Diese imposante Infrastruktur will natürlich auch erhalten werden. Eine Aufgabe, die es in sich hat – und die immer schwieriger wird. Gerade der heurige Sommer hat gezeigt, dass der Klimawandel längst Realität ist. Die vielen Extremwetterereignisse haben auch dem Wanderwegenetz schwer zugesetzt, manche Routen sind bis heute nicht begehbar.