Urkunde über St. Veit im fernen Archiv entdeckt

„Man wusste von der Urkunde, aber nicht, so wie verwahrt wird“, so Regenfelder, der sich auf eine lange Suche gemacht hat. Im steiermärkischen Landesarchiv fand er ein Schriftstück, das eine Bankiersfamilie in Berlin um die Abschrift dieser Urkunde bittet. Alte Schriftstücke mit schönen Siegeln waren immer schon beliebte Sammlerstücke. Von Berlin kam die Urkunde zur Familie Waldstein nach Tschechien und liegt nun in einem Archiv in Prag.