Berufsfischer fahren in unruhigen Gewässern

Mit 19 Tonnen Gesamtfang verzeichneten die Bodenseefischer 2023 das dritte Jahr in Folge das schlechteste Fangergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen – und auch im laufenden Jahr sieht es nicht allzu rosig aus. Die Zahl der Vollpatente hat sich in den vergangenen zehn Jahren allein in Vorarlberg von 15 auf sieben reduziert. Die wenigen noch verbleibenden Berufsfischerfamilien kämpfen um den Erhalt der Familienbetriebe.