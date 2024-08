Lebenslänglich für Stiche mit „maximaler Wucht“

Das Landesgericht am Mittwoch, 9.30 Uhr. Zwei Justizwachebeamte führen den Angeklagten in Handschellen zum Stuhl in der Mitte des Schwurgerichtssaales. Zuerst befragt der Vorsitzende Markus Hanl die persönlichen Daten von Ahmed A. (27): Obdachlos, arbeitslos, einkommenslos und kriminell. Sechs einschlägige Vorstrafen hat A. bereits, dreimal war er schon im Gefängnis – erst am 5. Jänner hatte er seine Zelle verlassen. Und in der Nacht auf den 1. Februar hat er in Salzburg-Lehen fünfmal mit einem Messer zugestochen: auf einen Landsmann, der Familie und mehrere Kinder hat.