Ministerium aufteilen? Das FPÖ-Zuckerl für die ÖVP

Will Herbert Kickl Bundeskanzler werden, wird das nur mit der ÖVP möglich sein. In seinem Wahlprogramm sind „wirtschaftspolitische Annäherungen“ an den Kurs der Volkspartei zumindest auch bereits enthalten. Über weitere „Zuckerln“ für einen blau-schwarzen Pakt wird hinter den Kulissen bereits spekuliert. Ein Ministerium könnte etwa zur Zufriedenheit beider Parteien aufgeteilt werden.