Schweiz auf dem Weg zur bargeldlosen Gesellschaft

Herkömmliche Überweisungen bleiben weiterhin möglich, doch die SNB und die SIX erwarten nach eigenen Angaben, dass sich Instant-Payment-Zahlungen in der Schweiz mittelfristig durchsetzen werden. Die Notenbank und die SIX hatten das Projekt im November 2023 gestartet. In Europa und den USA sind Instant-Payment-Systeme bereits im Einsatz.