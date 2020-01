Bargeldloser Zahlungsverkehr auf Reisen gefragter

Anschaulich zeigt sich der bargeldlose Zahlungsverkehr am Beispiel China: Dort werde fast alles mobil bezahlt, in vielen Restaurants und Geschäften gebe es gar kein Wechselgeld mehr. Dabei sei der Zahlungsverkehr wahnsinnig schnell und von großer Einfachheit geprägt, wirklich jeder könne mit der Technologie umgehen. Unumstrittene Marktführer in China seien Alibaba und WeChat, beide Unternehmen bieten Ihre Dienste inzwischen auch in Österreich an. In Österreich sprechen unter anderem Bedenken zum Datenschutz gegen die flächendeckende Einführung von Mobile Payment.