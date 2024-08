Am Brenner wird‘s eng: Mit offenen Augen ins Chaos

Dass zuletzt immer öfter der Ruf nach Aufweichung des Nachtfahrverbotes laut wurde – nicht nur von bayerischen und italienischen Frächtern -, ist verständlich. Aber daran rütteln will die Landesregierung keinesfalls. Warum sollen auch in der Nacht die kaum mehr hörbaren Lkw durch Tirol fahren? Die Antwort lautet wohl: Weil es schon seit 30 Jahren so ist. Aus Basta.