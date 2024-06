„Luegbrücke beschert dem Fernpass mehr Verkehr“

„Anstatt an den Fernpass-Ausbau-Plänen festzuhalten und noch mehr Verkehr anzulocken, muss die Landesregierung nun effiziente Dosierungen und Lkw-Fahrverbote mit deutlich reduzierten Ausnahmen vorbereiten, damit sie am 1. Jänner 2025 zeitgleich mit der Einspurigkeit auf der Luegbrücke in Kraft treten können“, fordert Gurgiser.