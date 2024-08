Opposition fordert U-Ausschuss zum Au-Deal

Was werden Freiheitliche und Grüne machen?

Interessant wird zudem die Rolle der FPÖ werden. Parteichefin Marlene Svazek war immer Gegnerin des Kaufes und fand den Preis viel zu teuer. Die Freiheitlichen haben auch die Rechnungshofprüfung in Auftrag gegeben. Damals waren die Blauen allerdings in Opposition und noch nicht in der Landesregierung.