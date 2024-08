SPÖ-Egger: „Kauf der Au ist ein ÖVP-Skandal!“

Die damalige Naturschutzlandesrätin Daniela Gutschi wehrte sich am Montag öffentlich. Sie unterbrach sogar extra ihren Urlaub. Den Kauf und auch den Preis verteidigt sie. „Es war eine einmalige Chance für ein Jahrhundertprojekt“, so die Landesrätin. Die Kritik vom Landesrechnungshof kann sie nicht verstehen. Eine ausführliche Gegendarstellung wird in zwei Wochen beim Rechnungshof eingebracht. „Der Landesrechnungshof hat anderes geprüft als unser Ziel beim Ankauf war“. Außerdem habe man keine Steuern für den Käufer übernommen. „Der Endpreis war ein Bruttopreis“, so Gutschi.