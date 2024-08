50 Meter abgestürzt: Tochter und Freund als Zeugen

Mit Hubschrauber in die Klinik

Ihre Tochter und deren Freund setzten umgehend die Rettungskette in Gang, stiegen dann zur Verunglückten ab und leisteten bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers Erste Hilfe. Nach der Bergung mittels Tau wurde die Frau in die Innsbrucker Klinik geflogen.