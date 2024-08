Radikalisierung Jugendlicher: Was kann man tun?

Im Zusammenhang mit dem geplanten Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien fällt einmal mehr ein Schlaglicht auf die Radikalisierung von Jugendlichen durch Online-Plattformen. Doch nicht nur online ist besonders diese Altersgruppe gefährdet, wenn es darum geht, ihr extremistische Ideen in den Kopf zu pflanzen. Wie kann man am besten dagegen vorgehen? Diskutieren Sie mit!