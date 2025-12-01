Genervt von Genderfragen?

Luft nach oben

Vor wenigen Jahrzehnten wurden Homosexuelle noch strafrechtlich verfolgt, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist Ergebnis eines langen gesellschaftlichen Wandels. Was früher ein Tabu war, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Braucht es einen ähnlichen Prozess bei Trans- und Genderthemen? Wenn es nach der Menschenrechtsorganisation ILGA geht, eindeutig Ja. Auf ihrer Rainbow Map belegt Österreich in puncto LGBTQI-Rechte europaweit nur Platz 16; Deutschland beispielsweise liegt auf Rang 8. Bewertet werden unter anderem Antidiskriminierungsgesetze, Ehe- und Adoptionsrechte sowie gesellschaftliche Akzeptanz. Also noch viel Luft nach oben.