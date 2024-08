Terror-Teenager waren Fans dieses Hasspredigers

Diese toxischen Botschaften dürften laut einem Bericht der „Bild“ auch mitgewirkt haben, die Terrorpläne in den Köpfen jener Burschen wachsen zu lassen, über die noch am Freitag die U-Haft verhängt werden soll. Der 19-jährige Hauptverdächtige und der 17-jährige Mitbeschuldigte wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.