Werner Kogler war einmal …

… einer der beharrlichsten Aufdecker in der Causa Hypo Alpe Adria, der mit seiner Hypo-Tour Wirtshäuser in ganz Österreich füllte. Als die Grünen aus dem Parlament flogen, übernahm er, der sich in der zweiten Reihe immer wohler fühlte als in der ersten, das gesunkene Schiff, verzichtete ein Jahr lang auf sein Gehalt, weil die Grünen pleite waren. Im Jahr 2019 bestritt Kogler bis zur Selbstaufgabe ohne Wahlkampfteam gleich zwei energieraubende Wahlkämpfe (zuerst EU, dann Nationalratswahl) und schaffte das Comeback in Grün. Am Ende stand sogar die Regierungsbeteiligung. Kurzum: Kogler war ein grüner Held.