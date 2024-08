Anti-Terror-Gesetz: Grüne in Erklärungsnot

Es geht darum, dass die österreichische Polizei Chats von potenziellen Attentätern und Gefährdern in Messengerdiensten – wie beispielsweise Telegram – derzeit nicht überwachen darf. Das macht den Staatsschutz blind für junge Männer, die sich durch Hassprediger in Sozialen Medien radikalisieren. Daher ist der österreichische Staatschutz bei der Abwehr von Terrorplänen vor allem auf Informationen von ausländischen Geheimdiensten angewiesen. So auch bei der Verhinderung des geplanten Attentats bei den Taylor Swift-Konzerten.