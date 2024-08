„Auch Grüne haben bei Migration umgedacht“

Werner Kogler war zuletzt ein seltener Gast in den Medien: Während sich seine Ministerinnen Zadic und Gewessler auf offener Bühne mit dem Koalitionspartner duellierten, trat der grüne Parteichef in erster Linie durch Gratulationen für Kicker und Olympioniken oder Mitgefühlsbekundungen nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte auf sozialen Medien in Erscheinung.