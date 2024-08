Alle außer Kreibich in Regierung auf Augenhöhe

Genau 100 Tage ist die neue Stadtregierung am Donnerstag im Amt. Am Dienstag zogen die Mitglieder eine erste Bilanz. Schnell wurde klar: SPÖ, KPÖ Plus und Bürgerliste stehen sich in vielen Angelegenheiten nahe und haben einen scheinbar guten Draht zueinander. Sehr oft wurde der Begriff Augenhöhe von den Anwesenden in den Mund genommen. Nur einer mokierte, dass er sich nicht auf dieser Augenhöhe befindet: Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP). Die Volkspartei, die sich wegen des Proporz-Systems in der Regierung befindet, hat ja bekanntlich das Arbeitsübereinkommen nicht unterschrieben.