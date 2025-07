Meisl endlich wieder fit – Austria bastelt an Coup

Meisl führt längst Gespräche über eine Rückkehr in den Profifußball. „Es gab Gespräche mit Bundesligisten“, verriet der Defensiv-Spezialist, der auf die Erfahrung von 95 Spielen in der Bundesliga ebenso zurückgreifen kann wie auf eineinhalb Jahre in Diensten des belgischen Klubs Beerschot VA. Laut „Krone“-Infos sollen auch die Verantwortlichen von Zweitligist Austria Salzburg an ihm interessiert sein und an einem Überraschungscoup arbeiten.