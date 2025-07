180 Einsatzkräfte suchen Vermissten in Ache

Von der Kitzlochklamm in die Rauriser Ache abgestürzt ist ein Klettersteiggeher am Sonntagmorgen. Seine Begleiter konnten ihn nicht mehr sehen. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rückte gegen 8.50 Uhr aus. Besonders schwierig wurde die Suche wegen Gewittern mit Starkregen in der Nacht zuvor.