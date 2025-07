Bald verpflichtendes „Mascherl“ auf Speisekarte?

„Bei uns ist das bereits tägliche Praxis“, sagt Sammy, seit zwei Jahren Wirt in „Das Seeham“, Bio-Adresse in Seeham. Kennzeichnung biete auch für Gastronomen einen echten Mehrwert. Es ermögliche bewusste Entscheidungen der Konsumenten, meint der Bio-Wirt, der seine Lieferanten auf der Speisekarte anführt. Wirte, die nicht in Österreich einkaufen, sollten das kennzeichnen müssen, meint er.Transparenz vom Feld bis auf den Teller gefordertDie Bio-Branche will eine verpflichtende Kennzeichnung der wichtigsten Produktgruppen wie Fleisch, Geflügel oder Eier. In Großküchen gibt es das schon seit September 2023.