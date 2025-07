Blitzeinschlag in Anthering: Drei Leichtverletzte

Mit leichten Verletzungen davongekommen sind drei Personen am Sportplatz in Anthering nach einem Blitzeinschlag am Sonntagnachmittag. Dieser schlug laut Rotem Kreuz gegen 16.30 Uhr in unmittelbarer Nähe der Personengruppe ein. Aufgrund der Alarmierung rückten sofort zahlreiche Rettungskräfte aus.