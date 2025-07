Dieses Musikfestival will keine Grenzen kennen

Das Take The A-Train Festival (TTAT) kehrt vom 11. bis 14. September 2025 ins Salzburger Bahnhofsviertel zurück. Als Entdeckerfestival ohne Genre-Grenzen bespielt es sowohl bewährte als auch neue Locations. So will das Festival auch heuer einen Mix aus internationalen Größen, etablierten nationalen Acts und aufstrebenden jungen Formationen bieten.