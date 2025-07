Neumayer holt sich dritten Staatsmeistertitel

Tennis-Ass Lukas Neumayer siegte in einem Drei-Satz-Krimi gegen Jurij Rodionov und kürt sich damit zum dritten Mal zum Staatsmeister. Noch in der Vorwoche ging dieses Duell an den 26-Jährigen, jetzt hat Neumayer zurückgeschlagen. Montag geht es für ihn beim Challenger in Trieste weiter.