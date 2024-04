Satte Mehrheit gegen Auinger in Angelobungssitzung

Der künftige Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) würde wie berichtet dem S-Link gerne den Geldhahn zudrehen. Nun droht ihm aber just bei der konstituierenden Sitzung am 8. Mai, in der er zum Stadtchef angelobt wird, eine herbe Abstimmungsschlappe. Denn bis zuletzt konnte rechtlich nicht wasserdicht geklärt werden, ob der Stadtsenat alleine über das Geld für den S-Link entscheiden darf.