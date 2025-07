Sportboss Kirchler: „Verträge waren ein Fehler“

Dass er überhaupt so hart durchgreifen und einigen Spielern den Laufpass geben musste, erklärt der Sportdirektor mit Fehlern aus der Vergangenheit. „Die schriftlichen Vereinbarungen wurden möglicherweise auch in der ganzen Aufstiegseuphorie ausgegeben. Das kann ich menschlich verstehen, war in der Professionalität aber ein Fehler.“ Und weiter: „Ich bin jetzt aber nicht der Roli Kirchler mit dem Zauberstab, der alles auf null stellt und dann funktioniert es gleich“, stellte der 54-Jährige klar.



Hoffen auf Finanzspritze

Apropos Zaubern: Das sollte auch die Klubführung um Präsident Claus Salzmann, wenn’s um’s Geld geht. „Der Präsident muss finanziell noch was nachlegen“, hofft Kirchler auf eine Finanzspritze.