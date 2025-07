Salzburg hatte das größte Plus an Sonnenstunden!

Mehr als 300 Sonnenstunden in der Stadt Salzburg und selbst am „trübsten“ Ort, in Großarl, noch 218 – der Juni war im Bundesland viel sonniger als normal. Im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 gab es heuer ein Plus von 50 Prozent – österreichweite Spitze.