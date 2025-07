Mountainbike-Ass Höll verpasst Sieg erneut

Generell tut sie sich aktuell aber schwer. „Es ist hart, weil ich wollte endlich wieder mal ein Rennen gewinnen“, seufzte die Salzburgerin, die zwar aus ihrem Loch von Beginn der Saison herausgekommen, aber noch immer nicht ganz die Alte ist. „Ich weiß nicht, was in meinem Kopf fehlt. Ich glaube, es ist ein kleines bisschen Extra-Motivation“, sagte Höll. Nichtsdestotrotz erkennt sie die Dichte bei den Damen an und freut sich darüber: „Es ist cool, dass so viele verschiedene Mädels Rennen gewinnen zurzeit, aber ich wäre auch gern wieder mal an der Reihe.“