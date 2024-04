Auingers Regierung macht weiter Tempo

Im Pflegebereich von SPÖ-Stadträtin Andrea Brandner steht vor allem der Fachkräftemangel im Mittelpunkt. „Im Jahr 2040 werden wir doppelt so viele über 80-Jährige haben wie jetzt“, kündigt Brandner an. Mit dem Abbau bürokratischer Hürden, guten Arbeitsbedingungen und der Pflegelehre in städtischen Seniorenwohnhäusern sollen neue Fachkräfte gefunden werden.