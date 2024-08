Star-Autor lobt Wiener Bürgermeister als Müllmann

„Ein großes Lob an ihn“

Wieso das jetzt wieder ein Thema ist. Der amerikanische Bestseller-Autor T. C. Boyle („“The Tortilla Curtain“), der auch in Österreich eine gigantische Fangemeinde hat, stieß nun auf Twitter durch Zufall auf Ludwigs Müllmann-Foto und postete: „Er ist genau mein Typ. Ein großes Lob an ihn.“

Ludwig freut sich über die Anerkennung: „Ich schätze ihn sehr. Er ist einer der großen Literaten unserer Zeit, der sich in seinen Romanen intensiv mit den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzt.“