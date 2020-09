„Orange steht Ihnen gut, Herr Bürgermeister“

Müllabfuhr heißt Müllabfuhr, keine Spezialbehandlung für den Bürgermeister. Kurz vor 6 Uhr in der Früh steht er vor dem Depot Am Langen Felde 54 in der Donaustadt im Arbeitsgewand. Er bekommt Handschuhe, eine Nummer größer, denn die Finger werden anschwellen in der Hitze, dann einen Kaffee und die Einschulung am Fahrzeug. Hier stehen, hier nicht drücken, hier ist der Hebel für die Mülltonnen.