Erstem Auto von Raser droht Zwangsversteigerung

Zumindest scheinen die rechtlichen Voraussetzungen für die erste Versteigerung in Oberösterreich beim VW Passat eines 17-Jährigen gegeben. Der Bursch aus Salzburg war, wie berichtet, am Sonntag mit fast 200 km/h über die Westautobahn gebrettert, wurde beim 100er in Ansfelden abzüglich der Messtoleranz mit einer Überschreitung von 92 km/h gelasert.