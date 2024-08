Schock nach zwei tödlichen Flugunfällen sitzt tief

Einsatzreiche Tage liegen hinter Anton Ager und seinem Team der Bergrettung Westendorf. Doch nichts war so belastend für die Helfer, wie der Anblick jener beiden Toten, die Sonntagnachmittag nahe der Choralpe in Westendorf in einem Jungwald lagen. „In solchen Momenten fühlst du dich als Retter hilflos. Es ist unvorstellbar tragisch“, ringt Ager um Worte.