Clan hinter Red Bull zieht intransparent die Fäden

Mit einem Ferrari raste der Red-Bull-Milliardenerbe „Boss“ Vorayuth Yoovidhya einen Polizisten tot. Der Fall aus 2012 ist bis heute ungeklärt, der Sohn des Red-Bull-Patriarchen Chalerm Yoovidhya ist untergetaucht. Aus Sicht vieler Thailänder steht der Skandal wie ein Sinnbild für die Korruption im Land – manche mit sehr viel Geld können es sich eben richten.