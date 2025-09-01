Clan hinter Red Bull zieht intransparent die Fäden

US Open LIVE: Coco Gauff gegen Naomi Osaka
Hier im Liveticker:
Die Yoovidhya-Familie gründete den Energydrink-Riesen Red Bull und steht mit einem Vermögen von über 45 Milliarden Dollar an der Spitze der thailändischen Superreichen. Mit seinem Wohlstand hat sich der Clan auch viel Einfluss gesichert und ist für viele Sinnbild von Korruption. Im Red-Bull-Konzern zieht die Unternehmerfamilie unterdessen intransparent die Fäden.
Mit einem Ferrari raste der Red-Bull-Milliardenerbe „Boss“ Vorayuth Yoovidhya einen Polizisten tot. Der Fall aus 2012 ist bis heute ungeklärt, der Sohn des Red-Bull-Patriarchen Chalerm Yoovidhya ist untergetaucht. Aus Sicht vieler Thailänder steht der Skandal wie ein Sinnbild für die Korruption im Land – manche mit sehr viel Geld können es sich eben richten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.