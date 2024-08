„Manchmal hätte ich gerne mehr Geld am Konto“

Claudia Klimt-Weithaler ist an diesem sonnigen Morgen ganz besonders fröhlich. „Ein Tag, der mit Yoga beginnt, kann nur gut werden“, sagt sie und lacht. Die steirische KPÖ-Chefin trägt bequeme Sportmode, in der linken Hand hält sie eine Wasserflasche, in der rechten eine Zigarette. Eines der wenigen Laster, wie sie selber sagt, das ihr nach ihrem Burn-out vor knapp zwei Jahren geblieben ist. Mit Freundin und Yoga-Lehrerin Christa geht es nun in den Grazer Burggarten zum sommerlichen Freiluft-Sport.