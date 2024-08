Landesrechnungshof nimmt sich Hypobank vor

Wie hoch war das Risiko?

Die Direktorin des Landesrechnungshofs (LRH), Brigitte Eggler-Bargehr, bestätigte am Freitag die Prüfung. Aufgrund des umfangreichen Materials rechnet sie aber nicht mit einem Abschluss der Untersuchung vor Dezember. Die Landtagsparteien haben bereits im März einen Antrag an den LRH gestellt, „die als risikoreich behafteten Geschäfte der Hypo Vorarlberg Bank AG ab dem Jahr 2020, im Besonderen die Investments und Kreditvergaben an die Signa Holding, die Signa Privatstiftung sowie alle Tochterfirmen und Beteiligungen“ zu überprüfen.