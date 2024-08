Hörsturz, Burnout: RAF Camora über Totalausfall

Wo ist der Wiener Rapstar RAF Camora geblieben? Nach acht Monaten Totalausfall meldet sich Raphael Raggucci in einem seltenen Interview zurück. Mit dem Magazin „Men‘s Health“ sprach der in Deutschland am meisten gestreamter Musiker über sein Leiden, seinen kompletten Rückzug und seine Zukunftspläne. Krone+ bringt vorab die besten Passagen.