Bei Wanderung: Familie mittels Helikopter geborgen

Der 43-Jährige unternahm am Mittwoch mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern eine Hochtour in der Gemeinde Großkirchheim. Als die Urlauberfamilie am sogenannten Wiener Höhenweg in der Schobergruppe auf zirka 2700 Metern Seehöhe unterwegs war, löste sich aus einer Wand ein Stein und traf den Mann am Bein.

„Der Niederösterreicher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und konnte die Tour nicht mehr fortsetzen“, heißt es seitens der Polizei. Der 43-Jährige musste daraufhin von der Besatzung des Notarzthubschraubers C7 mittels Seil geborgen und ins BKH Lienz geflogen werden.